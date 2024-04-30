Malatya'da dört aracın karıştığı kaza meydana geldi

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinin Alacakapı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Gürkan Caddesi'nde ilerleyen Muhammed Taha Şahin yönetimindeki 34 GR 2984 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mehmet D. idaresindeki 44 FF 310 plakalı BMC marka kamyonetle kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, park halindeki iki araca daha çarptı ve S.İ. isimli kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sürücülerinden Muhammed Taha Şahin'in AKP Malatya Eski Milletvekili Mustafa Şahin'in oğlu olduğu belirlendi.

Mustafa Şahin, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.