Çekimleri İstanbul'da yapılacaktı. Meraklı esnaf milyon dolarlık projeyi başlamadan bitirdi

İstanbul, milyonlarca dolar yatırım yapılan Holywood yapımı filmlerin çekimi için tercih edilen dünya şehirleri arasında yer alıyor. Tarihi dokusu ve hala yaşıyor oluşu ile Kapalıçarşı ise yönetmenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci filmi olan "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma", 14 Temmuz’da gösterime girdi. filmin ilk bölümünün ardından çekimi ve hazırlıkları devam eden 28 Haziran 2024’te gösterime girecek olan ikinci bölüm için çekimlerin İstanbul’da yapılması planlandı.

Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, geçtiğimiz pazar günü kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için İstanbul'da Tarihi Yarımada’da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.

YÖNETMEN GİZLİLİK İHLALİ SEBEBİYLE VAZGEÇTİ

Habertük’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. Habere göre çarşı incelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

İncelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar veren McQuarrie, iki gün sonra bu kararından vazgeçti.

McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi.

DÜKKÂNININ KAMERA KAYITLARINI SOSYAL MEDYAYA SIZDIRDI

Gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesine ise meraklı bir Kapalıçarşı esnafı neden oldu. Tarihi çarşıdaki esnaflardan biri, pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı.

McQuarrie bunun üzerine ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümünü İstanbul’da çekmekten vazgeçti.