Çekişilmeyince pekişilmez atasözünün anlamı nedir?

Çekişilmeyince pekişilmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çekişilmeyince pekişilmez atasözünün anlamı nedir?

Çekişilmeyince pekişilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; iki kişi yada daha fazlası arasında bir konu hakkında uyuşmazlık olabilir.

Bu uyuşmazlık sonucunda taraflar anlaşamayabilir. Ancak anlaşma durumu olunca taraflardan birinin tezi diğerine kabul ettirilmiş olur. Buna da atasözünde 'çekişilmeden pekişilmez' denir.

ÇEKİŞİLMEYİNCE PEKİŞİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ege patronuyla maaşı ve çalışma saatleri konusunda anlaşamamış, en sonunda patronu Ege'yi çalışma saatini ve maaşı konusunda ikna etmiş çekişmeyince pekişememişler."

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