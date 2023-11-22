Çekte ibraz yasağının süresi 2 yıl daha uzatılıyor

İktidarın hazırladığı ekonomi torba yasasında çek ibraz yasağının süresi 2 yıl daha uzatılıyor. Ekonomi yönetimi, bu yılın son torba yasasını bu hafta içinde Meclise sunmaya ve yıl bitmeden kanunlaştırmayı hedefliyor.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, 80 madde civarında olması beklenen ekonomiye ilişkin torba teklifle çek ibraz yasağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmesi için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 31 Aralık tarihinde sona eriyor. Çekte ibraz yasağının süresi en son 31 Aralık 2021’de COVID-19 salgını sebebiyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar dikkate alınarak 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Yasa teklifinde depremin yaşandığı 11 ilde fahiş fiyat artırımına gidenlere verilecek cezaların artırılarak uygulanması için yeni bir düzenlemeye de gidilecek. Depremin yaşandığı illerde gıda maddelerinden inşaat malzemelerine kadar pek çok ürünün fiyatında yaşanan artışın önüne geçilmesi hedeflenen düzenleme ile mevcut cezalar artırılarak uygulanacak. Halen fahiş fiyatta 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası veriliyor, yasa teklifinde deprem bölgesinde bu cezaların katlanarak uygulanması için düzenleme yapılacak.



80 madde civarındaki yasa teklifinde bu yılsonu itibariyle sona eren bazı düzenlemelerde yeniden sure uzatımına gidilmesine ilişkin çok sayıda madde yer aldığı kaydedildi. Ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında hizmete açılan dijital vergi dairesi uygulamasında verilen hizmetlerin kapsamının genişletilmesi noktasında da bir dizi düzenlemenin kanun teklifiyle yapılması planlanıyor.

FENOMENLER DE VERGİ KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK

Torba kanun teklifinde, son günlerde sıkça gündeme gelen internet fenomenlerinin vergilendirilmesiyle ilgili de hükümlerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda, takipçi sayısına göre gelir elde eden, herhangi bir ürün satışına aracılık edenler yanı sıra uzaktan erişimle ders veren öğretmenlerin de bu gelirlerine yönelik vergi mükellefi olmalarını sağlayacak hükümler torba teklifte yer alacak. Aynı şekilde bankaların enflasyon düzeltmesi uygulaması dışında tutulması yönünde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda bir maddenin de torba teklifte yer alacağı ifade ediliyor. Bankalar, vergi yükümlülüklerinin azalmasını engelleyecek bu düzenlemeye karşı çıkıyor.