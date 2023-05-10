Çekya, Ukrayna’ya L-159 jetleri verebilir

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, ülke olarak Ukrayna’ya L-159 jetlerini bağışlamayı düşünebileceklerini söyledi.

Çekya, Ukrayna’ya L-159 jetleri verebilir

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Çek devlet radyosuna verdiği röportajda, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pavel, “Belki Ukrayna’ya, yeniden silahlanmaları konusunda belirli bir görüş ve perspektif içinde L-159 jetlerimizi verip veremeyeceğimizi düşünebiliriz. Bu jetler doğrudan hava destek uçağı olarak yapacakları bir karşı saldırıda Ukrayna’ya önemli ölçüde yardımcı olabilir” dedi. aw888532-01.jpg
“BATILI DEVLETLER MODERN SAVAŞ UÇAKLARI SAĞLAMA KONUSUNDA ÇEKİNGEN DAVRANIYORLAR”

Ukrayna'nın savaşın belirleyici aşamasına hazırlanmak için bir hava kuvvetine de ihtiyacı olduğunu, batılı ülkelerin Ukrayna’ya modern savaş uçakları sağlama konusunda şimdiye kadar çekingen davrandıklarını belirten Pavel, “Batılı devletler modern savaş uçakları sağlama konusunda çekingen davranıyorlar, çünkü bunların kullanıma hazırlanması uzun sürüyor. Bu savaş uçakları özel sistemler içeriyor ve batılı ülkeler bu sistemlerin Rusya'nın eline geçmesinden çekiniyorlar. Fakat müzakereler devam ediyor” dedi. aw888532-02.jpg
“2 KUB UÇAKSAVAR SAVUNMA SİSTEMİNİN ŞU ANDA TESLİMAT AŞAMASINDA”

Pavel, Çekya’nın Ukrayna’ya sadece kendi kaynaklarından değil ayrıca üçüncü ülkelerin kaynaklarından da cephane sağlayabileceğini belirterek, 2 adet KUB uçaksavar savunma sisteminin şu anda teslimat aşamasında olduğunu söyledi.

Pavel, “Ukrayna için belirleyici faktör, yeterli zırhlı teçhizat ve mühimmat sağlanması. Ukrayna'da eksik olan şey bu, çünkü savaşın belirleyici kısmı karada olacak. Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 100 tank ve 100 zırhlı araç ile çok sayıda mühimmat sağladı. Nispeten çok fazla füzeye sahip 2 adet KUB uçaksavar savunma sistemi de şu anda teslimat aşamasında. Ukrayna, bu tür teknolojiler için eğitilmiş askerlere sahip olduğunda bu sistemleri hemen kullanabilecek" dedi.

Görünüşünden dolayı "ölümün üç parmağı" lakaplı Sovyet KUB uçaksavar savunma sistemi, uçakları veya helikopterleri hedeflemek için kullanılıyor. Çekya’nın iki adet KUB sistemini Ukrayna’ya vermesinin ardından Çekya yerlerine İsrail'den SPYDER füze sistemleri alınacağını açıklamıştı. (İHA)

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