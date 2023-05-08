Çekya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi

Çekya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Kullanılan oylar siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu komisyonlar tarafından Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile İstanbul’a gönderildi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nde 5 gün boyunca süren oy verme işleminde herhangi bir sorun yaşanmazken, Prag sandığına kayıtlı 3 bin 20 seçmenden 2 bin 19 seçmen oy kullandı. Prag’da 2018 seçimlerinde bin 367 kayıtlı seçmenden 732’si oy kullanırken katılım oranı yüzde 53,5 iken 2023 seçimlerinde bu oran yüzde 66,85’e çıktı.

OYLAR SAYILMADAN İSTANBUL’A GETİRİLİYOR

Komisyon üyeleri ile birlikte uçak kabininde taşınacak olan mühürlü oy çuvalları, İstanbul’da YSK üyelerine teslim edilecek. 14 Mayıs tarihine kadar Yüksek Seçim Kurulu’nda güvenli bir şekilde muhafaza edilecek olan çuvallar 14 Mayıs akşamı oy sayma işlemine geçilmesiyle birlikte açılarak sayılmaya başlanacak.

“PRAG’DA HUMMALI BİR SEÇİM SÜRECİ YAŞADIK”

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Çekya’da gerçekleştirilen oy verme işlemi ile ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa’nın birçok noktasında olduğu gibi Prag’da da hummalı bir seçim süreci yaşadık ve sandıkları kapadık. Çekya'da 2018 seçimlerinde sadece bir gün bir sandık açılırken bu sene vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için Prag’da sandıkları 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde 5 gün boyunca açık tuttuk. Gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılı belirleyecek kararlar alıyorlar. Sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu süreçte muazzam bir efor sarf eden büyükelçilikteki tüm çalışma arkadaşlarıma ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise Çekya’daki oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

(İHA)