Çelik kasa hırsızlarını kamera kaydı yakalattı

Fatih’te 6 kişilik şebeke girdikleri bir iş yerinde çelik kasayı çaldı. Polis soyguncuların aracının plakasını güvenlik kamerasından tespit etti. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Çelik kasa hırsızlarını kamera kaydı yakalattı

İHA'nın haberine göre, olay, 25 Ağustos 2023 günü Fatih’te meydana geldi. M.S.K’ya ait bir iş yerine giren 6 kişilik şebeke, iş yeri içerisinde bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Çelik kasada başarılı olamayan şüpheliler çelik kasayı dışarı çıkarttı.

Zanlılar otomobile yükledikleriyle kasayla birlikte kayıplara karıştı. İGş yeri sahibi M.S.K’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zeytinburnu’nda bir adreste kaldıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda 1 adet çelik kasa, bin 443 dolar, 3 adet tam altın, 7 adet bilezik, 8 bin 135 tl, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Metin N., Ali Ç.,’nin 3 adet, Mehmet K.’nın adet, Şahin İ.’nin 3 adet, Yasin K.’nın 3 adet Metin N., Turgay T.’nın 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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