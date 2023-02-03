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Seferovic İspanya'yı karıştırdı

La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Celta Vigo'ya transfer olan Seferovic, taraftarlar tarafından hoş karşılanmadı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:40
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Celta Vigo'ya transfer olan Seferovic İspanya'yı karıştırdı

Seferovic İspanya'yı karıştırdı
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Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen Seferovic ile yollarını ayırdı.

İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer oldu.

Ancak bu transfer, taraftarlar tarafından hoş karşılanmadı.

Celta Vigo taraftarlarının bu transferden yeterince memnun kalmadıkları ortaya çıktı. 

Galiçya yerel basınındaki haberlere göre ve Milliyet'te geçen habere göre; La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren takımın taraftarı daha iyi bir transfer harekatı yapılmasını bekliyordu ve Galatasaray ile yollarını ayıran ismin kadroya dahil edilmesinin taraftar için 'soğuk duş' olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Seferovic'in transfer edilmesi, teknik direktör Carlos Carvalhal'ın takımını güçlendirmek için kulüpten daha büyük bir çaba bekleyen taraftarlar için soğuk bir duş oldu. Celta Vigo ile taraftarın arası açılıyor. Sahada alınan sonuçlar da bu havayı dağıtmıyor"


SOSYAL MEDYADA FLAŞ SONUÇ
Sosyal medya üzerinde bir çok Celta Vigo taraftarının bu transferle ilgili olumsuz yorumları göze çarparken, Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin yerel basınından internet sitelerinde taraftarın nabzını ölçmek için anketler de yapıldı. 

'Seferovic'in Celta'ya gelmesi sizi heyecanlandırıyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 92'si hayır yanıtı verdi.

SEFEROVIC'TEN OLAY AÇIKLAMA
Vigo kentindeki Peinador Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan Haris Seferovic "Benfica'dan takım arkadaşım Franco Cervi bana buranın denizi olan küçük bir şehir olduğunu söyledi" dedi. Beraberinde getirdiği çantasında kıyafetlerinin yanı sıra bir de play station cihazı bulunduğunu söylediği belirtilen deneyimli futbolcunun 'Çünkü ailem yok ve tek başınayım' dediği aktarıldı.

 

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