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Celtic şampiyonluğa koştu. Tavernier Rangers'a yeterli olmadı

İskoçya Ligi'nde "old firm" derbisinde Celtic ve Rangers karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:43
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Celtic Rangers'i mağlup etti.

Celtic şampiyonluğa koştu. Tavernier Rangers'a yeterli olmadı
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İskoçya Ligi'nde Celtic, konuk ettiği Rangers'ı 3-2 mağlup etti.

Celtic, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçti.

Ev sahibi ekip, 26. ve 62. dakikalarda Kyogo Furuhashi ve 73. dakikada Jota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Rangers'ta kaptan James Tavernier'in 45. ve 79. dakikalardaki golleri, puan için yeterli olmadı.

Tavarnier, bu maçta Rangers formasıyla 100. golüne de imza attı.

Bu sonuçla puanını 88'e çıkaran Celtic, ligin bitimine 7 hafta kala ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. 

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