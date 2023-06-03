Cem Gürdeniz’den tüylerinizi diken diken edecek paylaşım ‘Bu karara 'evet' demek 85 milyonu savaşın kucağına iter’

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz sosyal medya hesabından tüylerinizi diken diken edecek bir paylaşım yaptı.

Cem Gürdeniz’den tüylerinizi diken diken edecek paylaşım ‘Bu karara 'evet' demek 85 milyonu savaşın kucağına iter’

Cem Gürdeniz “11 Temmuz Vilnius NATO Zirvesi” hakkında yaptığı paylaşımda öngörülerini yazarak “11 Temmuz Vilnius NATO Zirvesi insanlık tarihinin en kışkırtıcı toplantısı olmaya şimdiden adaydır. NATO Genel Sekreteri ABD neoconlarının sözcüsü gibi konuşmaya devam ediyor.” dedi.

Gürdeniz “NATO ülkeleri Ukrayna’yı üyeliğe kabule hazır diyebiliyor. Bu karara Türkiye’nin karşı çıkması hayati ve elzemdir. Bu karara evet demek 85 milyonu savaşın kucağına iter.” ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz “Şimdiden tarihe not düşmek için ikazımızı yapalım.” dedikten sonra “Bu kararı alanlar gelecek on yıllarımızı kan, gözyaşı, açlık ve sefalete mahkum ederler. Nükleer tehlike ve radyoaktif kirlenmeyi düşünmek bile istemiyorum.” görüşünü paylaştı.

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"11 TEMMUZ VİLNİUS NATO ZİRVESİ" NEDİR?

11 Temmuz Vilnius NATO Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen ve NATO üyesi ve ortak ülkelerin katıldığı bir uluslararası toplantıdır.

Bu zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir araya gelecektir.

Zirvenin ana gündem maddesi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında yaşanan kriz ve Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecidir.

Zirvede ayrıca Avrupa güvenliği, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konular da ele alınacaktır.

Zirve, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini göstermek ve Rusya'ya karşı ortak bir tavır sergilemek için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Ayrıca Afganistan'daki durum, Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği ve ortak savunma ve güvenlik konuları yer almaktadır.

Zirve, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından ortaklaşa açılmıştır.

Zirveye katılan liderler, NATO'nun birlik ve dayanışmasını vurgulamış ve ortak tehditlere karşı koordinasyonu artırmak için taahhütlerde bulunmuşlardır.

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