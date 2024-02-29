Cem Küçük Erdoğan ile ters düştü. Aralarına emekli maaşı girdi

Kaynak: Yeni Akit
Cem Küçük Erdoğan ile ters düştü. Aralarına emekli maaşı girdi
Emeklilere yönelik seyyanen zam talebine Erdoğan kapıyı kapattı. Erdoğan, "Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık kaynak aktarmak demek" dedi. Cem Küçük "Bu seçimlerde emekli maaş oranları belirleyici olabilir" dedi.

Muhalefetin emeklilere yönelik seyyanen zam talebine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı.
Emekli maaşlarının bütçeye olan etkisini vurgulayan Erdoğan, "Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık kaynak aktarmak demek" dedi.

Son gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren Cem Küçük, "Bundan sonra en azından Temmuz'da emekliler biraz gözetilebilir. Ama Erdoğan bunları görüyor. Bu kadar fark olması emeklilerin unutulması sıkıntı oldu. Erdoğan'ın açıklamasında ben sanki bundan sonra Temmuz veya Ocak ayında emekliler haklı olarak yüksek para alacak diye bir şey anladım" diyerek tamamen ters düşmeyi yumuşattı.

Küçük "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de emekli zamları vardı. Bu seçimlerde emekli maaş oranları belirleyici olabilir. Seçimlerin sonucunu Anadolu'da değiştirmese bile oy oranlarını değiştirecek. Nitekim Erdoğan'da bunu gördü. Geçen sene emeklilere seyyanen zam verilmedi. En azından Temmuz'da emekliler biraz daha fazla gözetilebilir. Çünkü aradaki fark uçurum oldu. Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart" dedi.

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