Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon tahmini belli oldu

Kaynak: AA
Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon tahmini belli oldu
Piyasalarda gözler pazartesi günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu. İşte o rakam...

Şubat ayı enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon rakamlara pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜİK'den önce ise 09.30'da ise Enflasyon Araştırma Grubu ENAG enflasyon açıklaması yapacak.

ŞUBATTA NE KADAR ENFLASYON BEKLENİYOR?

Reuters'ın 14 ekonomistin çıkışıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 42.7 düzeyinde olması bekleniyor.

Reuters anketinde Şubat'ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 65.1 ila yüzde 67.4 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3.3 ila yüzde 4.1 aralığında şekillendiriliyor.

Ankette yılsonu tahmin aralığı yüzde 35 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor. Ekonomistler, ay enflasyonundaki artışın özellikle gıda, dağıtım gibi sektörlerdeki fiyat artışlarının yanı sıra asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 49 oranındaki zammın hizmet sektöründeki Fiyatlara sarkan etkisi değerlendiriyor.

AA FİNANSIN ENFLASYON ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentileri ortalaması belli oldu. 10 Ekonomistin katıldığı ankette şubat ayı enflasyon ortalaması yüzde 4,04 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

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