Memur-Sen emekliler için beklediği seyyanen zammı açıkladı!

Kaynak: Milli Gazete
Memur-Sen emekliler için beklediği seyyanen zammı açıkladı!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaş olmaması gerektiğine dikkat çekerek, 8 bin 77 liralık seyyanen zam beklediklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu toplantıda emeklilerin aldıkları maaşı gündeme getirerek açıklamalarda bulundu.

Ali Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" nda konuştu. Yalçın, emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAMALI"

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı" diye konuştu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş, yüzde 33'lük en düşük maaş artışı sonrasında kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında artışa gidilmişti.

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