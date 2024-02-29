Emeklilerin banka promosyonu artacak mı? Emeklilerden bankalara flaş talep

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bankalardan tarafından verilen promosyon miktarları hakkında açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanabilmesi için uzun yıllar süren bir mücadele verdiklerini söyleyen Ergün, bu mücadele sonucunda 2015 yılından itibaren emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını belirtti.

“ÖZEL BANKALAR ÇEŞİTLİ KOŞULLARLA PROMOSYON MİKTARINI 15 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELTEBİLİYOR"

Emeklilerin promosyon rakamının, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirlendiğini söyleyen Ergün, Bu protokoldeki rakamların asgari promosyon rakamlarını içerdiğini, Kamu bankalarının bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankaların kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları verdiğini söyledi.

Ergün, “Bugün tibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor" ifadelerini kullandı.

“BAŞTA KAMU BANKALARI OLMAK ÜZERE BANKALAR PROMOSYON RAKAMLARINI YÜKSELTMELİ"

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu hatırlatan Ergün, "Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1,3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarının arttığını fakat bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamlarının adeta yerinde saydığını söyleyen Ergün, “Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli" ifadelerini kullandı.