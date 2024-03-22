Cem Yılmaz genç sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Pilates ve yemek videoları ile tanınan Necla Karahalil, komedyan Cem Yılmaz’ın kalbini fethetti. Uzun süredir gözlerden uzakta tuttukları ilişkilerini Tekirdağ’da gözler önüne serdiler.
Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil’in memleketi olan Tekirdağ’a giderek mutlu birlikteliklerini gösterdi. İkili, Tekirdağ’ın sokaklarında el ele dolaşırken objektiflere yakalandı. Karahalil, Yılmaz’a şehrin sokaklarını gezdirirken samimi anlar yaşadı.
Geçen hafta sahne performansını beklenmedik bir anda sonlandıran ve nefes alma güçlüğü çektiğini belirten Cem Yılmaz “Artık yaşlanıyoruz, 51 yaşındayız” diyerek hayranlarını üzmüştü.