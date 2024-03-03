Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu
Ufuk Cingöz
Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaşmıştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin kim olduğu merak edilirken o ismin Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.
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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 1

Oyuncu Ahu Yağtu’dan "Kemal" adında bir oğlu bulunan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı aşkın ardından kalbini yeni bir güzele kaptırdı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 2

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmiş, kendi ayakkabısıyla birlikte topuklu bir ayakkabının yer aldığı kareyi fotoğraflamıştı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 3

Yılmaz’ın paylaştığı fotoğraf karesindeki topuklu ayakkabının kime ait olduğu merak konusu olmuştu.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 4

Cem Yılmaz’ın yayınladığı fotoğraftaki gizemli kişinin kim olduğu belli oldu. Cem Yılmaz böylece yeni aşkını da açıkladı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 5

Pilates eğitmeni olan Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yayınladığı kareler arasında Cem Yılmaz’ın günler önce paylaştığı ayakkabılı fotoğrafa da yer verince kimliğini deşifre etmiş oldu.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 6

150 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yapan Necla Karahalil, fotoğraflara "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı" yazdı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 7

Cem Yılmaz ise Necla Karahalil’in karelerine kalp emojisiyle yorum yaptı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 8

Necla Karahalil’in paylaştığı kareler ve Cem Yılmaz’ın o karelere yaptığı yorum magazin gündemine bomba gibi düşerken, Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark olduğu akıllara geldi.

Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisiyle yaş farkı da merak konusu oldu.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 9

37 yaşındaki Necla Karahalil ile 50 yaşındaki Cem Yılmaz’ın arasında 13 yaş fark var.

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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 10
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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 11
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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 12
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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 13
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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu 14
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