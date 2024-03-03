Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaşmıştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin kim olduğu merak edilirken o ismin Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.