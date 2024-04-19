New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı
Müzisyen Mert Demir'le olan ilişkisiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, New York'ta paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı büyük beğeni topladı.

New York'ta çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı. Sarıkaya'nın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru geldi.

İşte o fotoğraflar:

14.jpg

15.jpg

10.jpg

7-001.jpg

16.jpg

13.jpg

12.jpg

11.jpg

Müzisyen Mert Demir’le olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, New York'ta çekilen fotoğrafları, takipçileri arasında sosyal medya hesabında konuşulmaya devam ediyor.

17.jpg

MERT DEMİR VE SERENAY SARIKAYA İLİŞKİSİ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü müzisyen Mert Demir arasında ortaya çıkan gizli aşk, sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla çok konuşulan Mert Demir, bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberler karşısında uzun süre sessizliğini koruyan ikiliden Sarıkaya, “Mert Demir’le birlikteliğiniz nasıl gidiyor” sorusuna “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” diyerek dedikoduların haklı olduğunu tescillemiş oldu.

18.jpg

DEMİR’İN PAYLAŞIMINA SARIKAYA’DAN FLAŞ YORUM

İkili arasında yaşanan gün yüzüne çıkarken, Mert Demir’in bugün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, Sarıkaya’dan derin “Ah” yorumu geldi.

Sarıkaya’nın yorumuna Mert Demir ise kalp emojili “yerim” yanıtı geldi.

19.jpg

İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar
Serenay Sarıkaya ülkemizi Amerika’da temsil edecek. 11 Nisan'da gidiyor
Serenay Sarıkaya oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. İstanbul için ne yorum yaptı
Serenay Sarıkaya’nın annesi ve Cansu Tosun’un babası ilk kez el ele yakalandı
Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu belli oldu
Son Haberler
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı Gündem
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor Dünya
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı Video
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada Gündem
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu Video
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu
Muçi geçmişi sildi Spor
Muçi geçmişi sildi
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti Video
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti