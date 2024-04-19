New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı

New York'ta çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı. Sarıkaya'nın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru geldi.

İşte o fotoğraflar:

Müzisyen Mert Demir’le olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, New York'ta çekilen fotoğrafları, takipçileri arasında sosyal medya hesabında konuşulmaya devam ediyor.

MERT DEMİR VE SERENAY SARIKAYA İLİŞKİSİ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü müzisyen Mert Demir arasında ortaya çıkan gizli aşk, sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla çok konuşulan Mert Demir, bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberler karşısında uzun süre sessizliğini koruyan ikiliden Sarıkaya, “Mert Demir’le birlikteliğiniz nasıl gidiyor” sorusuna “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” diyerek dedikoduların haklı olduğunu tescillemiş oldu.

DEMİR’İN PAYLAŞIMINA SARIKAYA’DAN FLAŞ YORUM

İkili arasında yaşanan gün yüzüne çıkarken, Mert Demir’in bugün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, Sarıkaya’dan derin “Ah” yorumu geldi.

Sarıkaya’nın yorumuna Mert Demir ise kalp emojili “yerim” yanıtı geldi.