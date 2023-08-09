Cemal Enginyurt Meclis'te AKP'lilere açtı ağzını yumdu gözünü: Ben Türk oğlu Türk'üm. Türkçe konuşurum

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’nin çağrısı üzerine Akbelen’deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Enginyurt'un Meclis konuşması sırasında bir gerginlik yaşandı.

Enginyurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada Akbelen Ormanları'ndaki katliamı gündeme getirmek için toplandık. Ama ben toplantıda gördüğüm kadarıyla aslında Akbelen'de herhangi bir şey yokmuş. Fatih Dönmez anlatırken öyle duygulandım ki zannettim ki şirket sahibi konuşuyor. Kömür işletmelerinin sahibi konuşsaydı ancak bunları anlatırdı. O adamı buraya davet etseydik, kendini anlat deseydik ancak sizin anlattığınızı anlatırdı. Orada orman katledilirken doğrudur iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabii hakkınız. Burada yanlış varsa söylemekte en tabii hakkınız. Ama milletin anasına küfreden 5'li çeteyi savunmak size yakışmıyor sayın eski bakan."

"MİLLET AÇ DİYORUZ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANINIZ 'GÜNAYDIN DEMEYİN' DİYOR"

"Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." diyen Enginyurt'a AKP sıralarından sesler yükseldi. Tepkiler üzerine ise Enginyurt, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" dedi.

Meclis'te tansiyonun yükseldiği o anlar kameralara yansıdı.