Cemal Enginyurt ve Cübbeli arasında ‘güzellik’ tartışması 'Yeter ki ahlaksız görüntülerde çirkinlik olmasın'

Ünlü, Enginyurt’un isminin Arapça olduğunu ve değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

“Ben Türk oğlu Türk’üm”

Enginyurt, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın “Günaydın demeyin” sözlerini eleştirmişti. Enginyurt, “Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı’nız ‘Günaydın demeyin’ diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk’üm” demişti.

“Adını değiştir çabuk”

Bu sözler üzerine iktidara yakın bir isim olan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Ünlü, Enginyurt’u hedef alarak, “Senin adın bile Arapça, adın Cemal. Cemal, güzellik demek. Ben de bundan sonra sana Güzellik Enginyurt diyeceğim. Adını değiştir çabuk” dedi.

“Yeter ki, ahlaksız görüntülerde ‘çirkinlik’ olmasın”

Enginyurt ise X hesabından Cübbeli Ahmet’e tepki gösterdi. Enginyurt, “Cübbelinin çocukları; ismimin anlamının ‘güzellik’ olduğu, aynı zamanda ‘yüz güzelliği’ demektir. Arapça olduğu ve değiştirmem gerektiğini yazarak güya bir iş yaptıklarını sanıyorlar. ‘Güzellik’ olması şereftir. Yeter ki, ahlaksız görüntülerde ‘çirkinlik’ olmasın anladınız mı” ifadelerini kullandı.

Enginyurt ayrıca, “Ha bu arada Cemal ismini büyüklerim vermiş. Ben oğluma Alptürk ismini verdim. Ve bana isim soran herkese Türk ismi öneriyorum” diye ekledi.