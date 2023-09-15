Cübbeli Ahmet 'Sakalı dipten kesmek haram' dedi. Ne o hocam sakalsız erkek sizi nasıl etkiliyor ki

Cübbeli Ahmet hoca yine tartışmalı sözlere imza attı. Cübbeli, sakalı jiletle dipten kesmenin ‘haram’ olduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet 'Sakalı dipten kesmek haram' dedi. Ne o hocam sakalsız erkek sizi nasıl etkiliyor ki

Editör: Serkan Talan

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün yaptığı rutin perşembe sohbetinde kafayı erkeklerin sakalına taktı.

Cübbeli , sakalını dibinden jilet veya usturayla kesen erkeklerin lanetlendiğini iddia ederek sakal kesmeyi 'haram' ilan etti.

Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:

“Ustura dipten kesmek haram. Kebbair, en büyük günahlardandır. Lanet var hakkında. Kaide budur. Ama kısaltmak da size az gelmesin. Maalesef. Şimdi sakalların çoğu bir tutam değil. Bu da ayrı bir tehlike. Sakalı olmayanın veya kısa olanın kendi namazında bile kerahat var.

Daha da ilerisi var da… İmametinde imam olmasında da kerahat var. Sakalsızdan bahsetmiyorum sakalını kısaltandan bahsediyorum. Sakal secdeye değecek. Ha mekruhtur diye kılmayalım mı, e tamam sakalı bir tutam varsa onu tercih edeceğiz. Cemaat terk edilmez.”

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