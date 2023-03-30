Cemal Reşit Rey’de konser sezonu açılıyor

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CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki konser 5 Nisan'da gerçekleşecek.

Rus besteci Sergey Rachmaninoff’un doğumunun 150. yılına ithafen düzenlenen konserde, orkestraya piyanist Dmitry Shishkin eşlik edecek.

Konserde Rachmaninoff'un 3 numaralı konçertosu icra edilecek.

Nisan ayında CRR'de klasik müzikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine 24 konser gerçekleşecek.

Antonio Lizana ve Caz Flamenko Ensemble 7 Nisan'da, Yinon Muallem ile Mor Karbasi 8 Nisan'da konser verecek.

"Bale Masalları-Çocuk Balesi" gösterimi ile "Rachmaninoff 150 Yaşında-İki Piyano Dört El" konseri 9 Nisan'da, Duygu Soylu & İBB Kent Orkestrası konseri 11 Nisan'da, İstanbul Flüt Topluluğu "Gülşen Tatu'ya Saygı Gecesi" 12 Nisan'da, Andreas Scholl ve Tel-Aviv Soloists Ensemble 13 Nisan'da, Tutu Aydınoğlu ve Salome Modebadze 14 Nisan'da, "Şehr-i İstanbul Rezonans" konseriyle Berlin Filarmoni Oda Müziği Grubu 15 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

CRR Senfoni Orkestrası "Dayanışma Konseri" 19 Nisan'da, CRR Türk Müziği Topluluğu "Cumhuriyet ve Müzik" konseri 20 Nisan'da, Kenny Barron Trio 21 Nisan'da gerçekleşecek.

23 Nisan'da Fonikler Köyü sahnelenecek

"Caz Müziği Bestecilik Akademisi" ve "Çok Sesli Batı Müziği Bestecilik Akademisi" konserleri 22 Nisan'da, "Fonikler Köyü-Çocuklar ve Büyükler için Senfonik Masal", Kerem Tunçer yönetimindeki Sarp Kudun, Bruno Canino, Roberto Issoglio'dan oluşan CRR Genç Oda Orkestrası 23 Nisan'da izlenebilecek.

Hamilton de Holanda ve Nduduzo Makhathini konseri 26 Nisan'da, "100 Yıllık Cumhuriyetin Sesi-Münir Nureddin Selçuk" 27 Nisan'da, Myles Sanko ile CRR Caz Orkestrası 28 Nisan'da, Nino Gvetadze ve Alma Quartet 29 Nisan'da, "Bale Masalları" ve "Dünya Caz Gününde Caz Yağmuru" konseri ise 30 Nisan'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Ramazan boyunca akşam gerçekleşecek etkinlikler 21.00'de, 21 Nisan'dan itibaren ise 20.00'de başlayacak.