Arap gazeteci Ümit Özdağ’ı İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya şikayet edip tutuklanmasını istedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile röportaj yapan Arap gazeteci, Ümit Özdağ’ı şikayet edip "Tutuklamayacak mısınız?" diye sordu.

Arap gazeteci Ümit Özdağ’ı İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya şikayet edip tutuklanmasını istedi

Al Jazeera'da çalışan bir Arap gazeteci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile röportaj yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, Yerlikaya'ya şikayet eden gazeteci, ırkçılığı bahane ederek Özdağ'ın tutuklanmasını talep etti. Ümit Özdağ, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla röportaja tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündeme gelen röportaj videosunda Ali Yerlikaya'nın Türkiye'deki milliyetçi gruplarla ilgili Arap gazeteciye açıklama yaptığı görülüyor. Özdağ'ı destekleyen vatandaşları "Türk halkı arasında çok küçük bir grup" olarak tanımlayan Yerlikaya, şunları söyledi:

Erkek ve kız kardeşler arasındaki aşkın devamlılığını görmek istemeyen çok küçük bir grup var. Emin olun ki Türk milleti, tüm insanlar arasında birliğin yaratıcılarıdır. Bu yüzden bu aşırılık yanlıları ve nefretten bahsedenlerin kültürel değerlerimizde yeri yoktur.

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"ÖZDAĞ'A KARŞI HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI"

Yerlikaya'nın cevabından tatmin olmayan Arap gazeteci, üstü kapalı bir şekilde Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını talep etti.

Irkçı söylemin açık olduğunu söyleyen gazeteci, Özdağ ile ilgili, "Sokakta yürüyen bir parti lideri var. Kimlik kartları hakkında konuşuyor ve özellikle Araplara ve Suriyelilere yönelik ırkçılıktan bahsediyor. Kendisine karşı herhangi bir işlem yapılmadı. Bu eylemleri sınırlamak için herhangi bir işlem görmedik. En azından medyada" ifadelerini kullandı.

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"UTANMAZLIĞA BAK"

Röportajı X (Twitter) hesabı üzerinden yanıt veren Ümit Özdağ, Ali Yerlikaya ve Arap gazeteciye tepki gösterdi.

Paylaşımında Özdağ, "Utanmazlığa bak. Türk içişleri bakanına gayrimenkul karşılığı vatandaşlık konusunda hesap soruyor ve yetmiyor Ümit Özdağ ile ilgili işlem yapacak mısınız? Diye soruyor. 3 kuruş paraları ile kendilerini Türkiye’nin sahibi zannediyorlar. Verilen vatandaşlıklar geri alınsın diyorsanız tek seçenek Zafer Partisi. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız" dedi.

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