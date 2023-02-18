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Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sıkça cevap verdiği sorulardan biri de cenaze namazının kılınışı. Normal namazdan farklı olan ve farklı dualar okunan cenaze namazı Google arama motorların aratılıyor. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:24
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Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur?

Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur?
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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından aktarılan bilgilere göre cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur?

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir.

İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhaneke”yi okurlar.

Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Salli-Bârik” duaları okunur.

Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır.

Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39).

Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

ABDESTSİZ CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir.

CENAZE NAMAZI KILMAK SEVAP MI?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir.

Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

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