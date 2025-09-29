Cenazeye gelen firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ş.'nin kayınvalidesinin vefatı nedeniyle ilçeye bağlı bir köye taziyeye geleceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla cenazeye gelen O.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

Melih Gökçek dosyasında bomba iddia! Takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasından arandığı ortaya çıktı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

FETÖ firarisi astsubay yakalandı

FETÖ'nün beyni yakalandı! 6 yıldır firari olarak aranıyordu

FETÖ'den aranan polis Gülüç'teki evinde yakalandı!