Çengelköy İskelesi Yarın Deniz Trafiğine Kapatılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın Çengelköy İskelesi’nin deniz trafiğine kapatılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Çengelköy İskelesi Yarın Deniz Trafiğine Kapatılıyor

Ayrıca İstanbul Boğazı’nda da uluslararası boğaz trafiği sınırlanacak.

Emine Erdoğan’ın Programı Nedeniyle

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kapatma ve sınırlama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yarın Vahdettin Köşkü’nde düzenleyeceği programlar nedeniyle alındı. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile toplantılar gerçekleştirecek.

Üsküdar ve Çengelköy’de Programlar

Emine Erdoğan’ın programları kapsamında yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi’nde de bazı etkinlikler yapılacak. Bu nedenle Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacak. Ayrıca İstanbul Boğazı’nda uluslararası boğaz trafiği de 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde düzenlenecek.

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