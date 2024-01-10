Cengiz Han'ın hazinelerle dolu kayıp mezarı bulundu. Mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı kehaneti vardı

Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ölümü ve mezarı konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Rus medyasında Cengiz Han'ın mezarının bulunduğu ve içinin hazinelerle dolu olduğu aktarıldı.

Söz konusu haberde ünlü gezgin Marco Polo'nun, gençliğinde Cengiz Han'ın torunu olan Kubilay Han'ın sarayında üç yıl hizmet ettiği ve bu konuda bilim adamlarına ipucu verdiği belirtildi.

"MEZAR RUSYA'DA"

Marco Polo'nun, mezarın dönemin Moğol İmparatorluğu'nun başkenti Karakum'un kuzeyinde, ardında "Bargu'nun sonsuz bozkırları"nın uzandığı Altay Dağları'nda bulunduğunu öne sürdüğü gündeme geldi.

Rusya kaynaklarında "Mezar Rusya'da, Zabaykal bölgesinde" denildi.

"BURAYA SADECE KANLI RİTÜELLER GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ŞAMANLAR GELEBİLİYORDU"

Baykal Gölü'nün kuzeybatısındaki Rity Burnu'nun bu tanıma uygun olduğuna işaret eden Rusya, "Burası eski zamanlardan beri Buryatlar için kutsal kabul edildi. Buraya sadece kanlı ritüeller gerçekleştirmek için şamanlar gelebiliyordu. 1920- 30'larda, halk arasında, rahiplerin Cengiz Han'ın mezarının sözde 'anahtarlarına' sahip oldukları söylentisi dolaşıyor" denildi.

KIYAMET ALAMETİ Mİ?

Efsanelere göre, Cengiz Han, Kuzeydoğu Moğolistan'ın tozlu bozkırlarının altında bir yerde gömülü olarak tanımlanıyor.

Hatta söz konusu mezarın o kadar gizli bir yere gömülü olduğu belirtiliyor ki iddialara göre cenaze ile karşılaştığını söyleyen kişilerin tam da bu cümleleri sonrasında idam edildiği belirtiliyor.

Ayrıca Cengiz Han'ın mezarının Moğol İmparatorluğu'nun dört bir yanından gelen hazinelerle dolu olduğuna inanılıyor.

Bir başka yaygın inanışa göre Cengiz Han'ın mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı belirtiliyor.