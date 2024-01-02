Deprem ve uçak kazası sonrası akıllara Nostradamus’un kehanetleri geldi. 2024 kehanetlerinde başka neler var?

Ayrıca 1555'te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlanarak tartışıldı. Nostradamus'un eserlerinde 2024 yılı için 4 büyük kehanet yer aldı. Bunlar arasında jeopolitik çatışmalar, kraliyet kargaşası, yeni bir papa ve iklim felaketleri bulunuyordu.

Nostradamus, bugün yaşanan şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin ettiği aktarılırken kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdığı belirtildi.