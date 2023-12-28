Baba Vanga'nın yeni yıl kehanetleri açıklandı. Ünlü kahin neler olacağını bir bir anlatmış

Baba Vanga’nın söylediği her şey tek tek ortaya çıkıyor. 1911 yılında Makedonya doğumlu olan Baba Vanga olarak bilinen Vangelia Pandeva Dimitrova’nın mistik güçlere sahip olduğu da öne sürülüyor.

Zamanında Çernobil’i bile bilen Baba Vanga 2024 yılı için kehanet listesi yaptı.

Vanga'ya göre 2024’te Avrupa'da terör saldırıları artacak. Vanga, yeni yılda bir süper güç biyolojik silahlarını test edeceğini veya bir başka ülke üzerinde deneyeceğini söyledi.

Küresel ekonominin 2024 yılında büyük bir ekonomik kriz yaşayacağını iddia eden Baba Vanga, 2025-2028 yılları arasında dünyadaki açlık krizinin çözüleceğini, 2076 yılında birçok ülkenin komünizm ile yönetileceğini ve 2304'de insanlığın zaman yolcuğunu başaracağını öne sürüyor.

Öte yandan Vanga'nın kehanetlerine göre ise dünyanın sonu 5079 olarak biliniyor.

SİBER SALDIRILAR OLACAK

Bilgisayar korsanlarını sayısınına artacağına dikkat çeken Vanga, ülkenin elektrik, su, arıtma ve diğer önemli altyapılarının zarar göreceğini bildirdi.

Vanga güvenlik açığı nedeniyle birçok ülkede kaos yaşanacağını iddia etti.

ALZHEİMER VE KANSER

Baba Vanga, 2024 yılında Alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birkaç hastalığın tedavisinin kalıcı olarak bulunacağını söyledi.