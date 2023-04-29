Cengiz Kurtoğlu oyuncuları hedef aldı: Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, "Son dönemle oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor" yorumu yaparak magazin gündemine oturdu.

Cengiz Kurtoğlu oyuncuları hedef aldı: Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

Cengiz Kurtoğlu, reklam yüzü olduğu firmanın önceki gün Tüyap Yapı Fuarı’nda açtığı standa gitti. Firma sahibi ile bir araya gelen Kurtoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı.

"DEVİR ÇOK DEĞİŞTİ"

Kendisi gibi şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu’yla düet yapacaklarını söyleyen ünlü sanatçı, “Eskiden alışmışız bir albümde 10 tane şarkı okumaya. Single çıkaranlara karşıydım. Galiba 3-4 tane şarkı olacak. Yılbaşında hazır olur. Artık ben de tekli şarkılar çıkaracağım. Devir çok değişti” dedi.

"SİNEMA SANATÇILARINDA DAHA ÇOK BOŞANMA VAR"

Cengiz Kurtoğlu, "Son dönemle oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor. Sizin tavsiyeniz var mı?” sorusuna böyle cevap verdi:

Ses sanatçılarında böyle bir şey yok. Sinema sanatçılarında daha çok boşanma var. Eskiden derdik ki, böyle popüler müziği başaramayanlara ‘Meltem rüzgarı gibi, pazartesinden pazartesiye varlar’ diye. Onun gibi oldu. Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar. Annelerine babalarına sorsunlar bir.

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