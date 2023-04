Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun 3 yıl hapsi istendi. Olaylı geceden tanıklar dinlendi

Ünlü şarkıcının katılmadığı duruşmada, olay yerinde olan kişiler tanık olarak dinledi.

İddiaya göre; geçtiğimiz yıl Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından yüzünden yaralanan Mustafa Can, karakola gitti ve Cengiz Kurtoğlu hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cengiz Kurtoğlu hakkında 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya sanık Cengiz Kurtoğlu ile müşteki Mustafa Can katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada olay yerinde olan kişiler tanık olarak dinledi.

"TAHRİK EDİCİ KONUŞTU"

İlk olarak Hüseyin Yağız Kaya tanık olarak dinlendi. Bir doğum günü kutlaması için olay yerinde olduklarını belirten Kaya, “Ben de masada oturuyordum. İlk önce tartışma oldu. Müşteki Mustafa, sanatçılar hakkında tahrik edici şekilde konuşmaya başladı. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ümit Besen hakkında iddialarda bulundu” dedi.

"DARP YOK, ELİYLE İTTİRDİ"

Cengiz Kurtoğlu’nun müştekiyi uyardığını dile getiren tanık, "Cengiz Bey sinirlendi. Müştekiye ‘Neden böyle konuşuyorsun? Ayıptır insanları rencide ediyorsun. Rahatsız oluyoruz’ dedi. Sonra müşteki ayağa kalktı. Bir daha hakaret edince Cengiz Bey de ayağa kalktı. Cengiz Kurtoğlu’nun elinde bıçak yoktu. Darp olayı da kesinlikle olmadı. Sadece Cengiz Bey müştekiyi ittirerek, ‘Buradan git’ dedi" ifadelerini kullandı.

"SANATÇI DOSTLARIMLA İLGİLİ YANLIŞ KELİME KULLANMAYIN"

Diğer tanık Mehmet Veli Güngör de olay yerine Cengiz Kurtoğlu ile birlikte gittiğini söyledi.

"Sanatçılarla ilgili söylemlere başladı. Orhan Gencebay ile ilgili hakaretlerde bulundu. İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen ile ilgili de hoş olmayan kelimeler sarf etti. Bunun üzerine Cengiz Bey, 'Susun, ben masadayken sanatçı dostlarımla ilgili yanlış bir kelime kullanmayın’ diye rica etti. Mustafa Bey uzatınca tartışma başladı. Sözlü tartışmadan sonra ayağa kalkıldı. Cengiz Bey'in bir teması olmadı."

"GÖNDERİRKEN YÜZÜNDE YARA YOKTU"

Mustafa Can’ı dışarı çıkardıklarını söyleyen tanık Güngör, "Cengiz Bey de dışarı çıkmıştı. Mustafa Bey orada da küfür edince Cengiz Bey eliyle ağzını kapatarak, ‘Küfür etme, saygılı ol’ dedi. Cengiz Bey'in küfür ettiğini duymadım. Kesinlikle bir darp olayı olmadı. Mustafa Can’ı ben uğurladım. Ben gönderirken yüzünde yara yoktu” şeklinde konuştu.

Alınan tanık beyanlarının ardından sanık Cengiz Kurtoğlu’nun duruşmada hazır edilmesi için avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021’de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can’ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu’nun Can’a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu’nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can’ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu’nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.