Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarda eski günlerine geri dönüş sinyalleri vermeye devam ediyor. Beşiktaş, bu performansının ardından şimdiden Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeye başladı. Cengiz Ünder de Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

CENGİZ ÜNDER A MİLLİ TAKIM'A DÖNMEK İSTİYOR

Bir dönem milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cengiz Ünder için bir hedef de A Milli Takım'a geri dönmek. Milli arada ekstra çalışmalarına devam edecek 28 yaşındaki futbolcu, aradan sonra da performansını devam ettirip milli takıma geri dönmek istiyor.

