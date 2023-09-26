CENTCOM duyurdu: IŞİD'in Suriye'deki operasyonlarından sorumlu Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
CENTCOM duyurdu: IŞİD'in Suriye'deki operasyonlarından sorumlu Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD’nin terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonları devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü IŞİD’ın üst düzey yetkil yöneticilerinden ilerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyuruldu.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi IŞİD’lilerin yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, IŞİD’in kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.

Operasyonda hiçbir sivilin zarar görmediği açıklandı.

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