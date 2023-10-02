Fatih Altaylı skandalı açıkladı. MİT’in “IŞİD faaliyetidir” dediği dergi Türkiye’de resmen şube açtı

MİT’in terör örgütü IŞİD’in faaliyeti olarak raporladığı sözde derginin Türkiye’de resmen şube açtığı ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı, derginin sosyal medya hesabı olduğunu belirterek IŞİD’in Türkiye’de alenen faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Fatih Altaylı skandalı açıkladı. MİT’in “IŞİD faaliyetidir” dediği dergi Türkiye’de resmen şube açtı

MİT’in terör örgütü IŞİD’in faaliyeti olarak belirttiği sözde derginin Türkiye’de şube açtığı ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Anadolu Ajansı’nın 5 Mayıs 2023 tarihli “DAEŞ’in “Ahlak ve Sünnet Dergisi” adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğuna” ilişkin haberini hatırlattığı bugünkü yazısında, söz konusu “derginin” 16 Aralık 2022 tarihinde Ankara Temsilciliğini törenle açtığına dikkati çekti.

ekran-goruntusu-2023-10-02-130637.png

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

“MİT’in ‘DAEŞ faaliyetidir’ dediği sözde dergi Türkiye’de resmen ve alenen şube açıyor. Açılışın videosunu de internete yüklüyorlar. Adresi de belli. Feridun Çelik Mahallesi 1048. Cadde No: 137. Gizli saklıları yok. Bir yanda MİT ve Emniyet Diyarbakır merkezli olarak bunlara operasyon düzenliyor, diğer yandan bunlar Türkiye’nin başkentinde aleni faaliyette bulunuyorlar. İlan veriyorlar. Namazlar düzenliyorlar. X hesapları bile var. Duyurularını oradan yapıyorlar. Büro açıp tabela koyuyorlar.

Ya artık Devletin setresi kaymış. Birbirinden haberi yok. Ya da başka bir hesap var biz bilmiyoruz. Sonuç olarak üç gün önce çekilen bu fotoğraflara göre adına ister DAEŞ deyin, ister IŞİD başkentin orta yerinde fink atıyor. Sorarsanız Türkiye’de DAEŞ’le mücadele ediyor! If you eat ya da si tu manges… Türkçesi, ‘yerseniz!’”

İlgili Haberler
CENTCOM duyurdu: IŞİD'in Suriye'deki operasyonlarından sorumlu Ebu Halil el-Fadani yakalandı
2015 yılında tahliye edilen IŞİD infazcısının Türkiye’ye canlı bomba gönderdiği ortaya çıktı
IŞİD'li teröristlerin sözde eğitim ve infaz görüntüsü Ankara Gar Katliamı dava dosyasına girdi
Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir?
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu Spor
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın Teknoloji
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın