Fatih Altaylı skandalı açıkladı. MİT’in “IŞİD faaliyetidir” dediği dergi Türkiye’de resmen şube açtı

MİT’in terör örgütü IŞİD’in faaliyeti olarak belirttiği sözde derginin Türkiye’de şube açtığı ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Anadolu Ajansı’nın 5 Mayıs 2023 tarihli “DAEŞ’in “Ahlak ve Sünnet Dergisi” adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğuna” ilişkin haberini hatırlattığı bugünkü yazısında, söz konusu “derginin” 16 Aralık 2022 tarihinde Ankara Temsilciliğini törenle açtığına dikkati çekti.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

“MİT’in ‘DAEŞ faaliyetidir’ dediği sözde dergi Türkiye’de resmen ve alenen şube açıyor. Açılışın videosunu de internete yüklüyorlar. Adresi de belli. Feridun Çelik Mahallesi 1048. Cadde No: 137. Gizli saklıları yok. Bir yanda MİT ve Emniyet Diyarbakır merkezli olarak bunlara operasyon düzenliyor, diğer yandan bunlar Türkiye’nin başkentinde aleni faaliyette bulunuyorlar. İlan veriyorlar. Namazlar düzenliyorlar. X hesapları bile var. Duyurularını oradan yapıyorlar. Büro açıp tabela koyuyorlar.

Ya artık Devletin setresi kaymış. Birbirinden haberi yok. Ya da başka bir hesap var biz bilmiyoruz. Sonuç olarak üç gün önce çekilen bu fotoğraflara göre adına ister DAEŞ deyin, ister IŞİD başkentin orta yerinde fink atıyor. Sorarsanız Türkiye’de DAEŞ’le mücadele ediyor! If you eat ya da si tu manges… Türkçesi, ‘yerseniz!’”