Cep telefonu faturalarına zam geliyor! Tarih belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), her yıl açıkladığı yeni azami ücret tarifesi sonrası operatörlerde telefon faturalarına zam yapıyor.

Cep telefonu kullanan vatandaşlar geçen yıla göre karşılaştırıldığında cep telefonu paket ve tarife fiyatlarının aşırı bir şekilde artış göstermesinden dolayı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayetlerde bulundular.

OPERATÖRLER TELEFON FATURALARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTI!

Bazı kaynaklara göre, BTK'nın operatörlere uyguladığı tavan fiyat politikası, sorunu çözmedi. Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık kâr etmelerine rağmen, mobil operatörler bu yıl fiyatları enflasyonun da üzerinde artırarak ücretlere yaklaşık olarak yüzde 150 oranında zam yaptı.. 1 Nisan tarihinde BTK tarafından açıklanacak yeni azami ücret tarifesinin ardından operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

ESAS ZAMLI TARİFELER İNTERNET PAKETLERİ İÇİN UYGULANIYOR

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesini her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile sınırlarken, internet ücretleri için de Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında serbest piyasa koşulları geçerli oluyor. Bu sebeple operatörler, esas zamlı tarifeleri genellikle internet paketleri için uyguluyor. Ekim 2023 tarihinde BTK, yurt içi arama dakikasını 2.45 TL, yurtdışı arama dakikasını ise 24.57 TL olarak belirlemişti. Yurt içi SMS fiyatını da 1.75 TL olarak belirleyen operatörlerin 1 Nisan tarihinden itibaren konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarını daha da artırması bekleniyor.

BTK'YA ŞİKAYET VE İHBARDA BULUNULABİLİR

Bu sebeple taahhüt süresi dolacak olan vatandaşlar zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Vatandaşlar, ALO 120'yi arayarak operatörler hakkında şikayet ve ihbarda bulunabilirler. Ayrıca web sitesindeki formu doldurarak şikayetlerini BTK'ya iletebilirler.