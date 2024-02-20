Cep telefonu hangi hastalığı yapar

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, cep telefonu bağımlılığının sağlığımızı nasıl etkilediğini anlattı. Yılmazer, ergenliğin, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı kritik bir dönem olduğunu ve sağlıklı bir şekilde atlatılması halinde yetişkinliğe de sağlıklı bir giriş yapılacağını söyledi.

ERGENLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA



Yılmazer, ergenlerin bağımlılıklara daha yatkın olduğunu ve akıllı telefon kullanımının son yıllarda artmasıyla birlikte ergenlerde fiziksel ve psikososyal problemlerin de arttığını vurguladı ve şöyle devam etti:

"Akıllı telefon bağımlılığı riski, aile, akran, arkadaş ve öğretmenlerle kurulan ilişkilerin niteliğiyle de ilgilidir. Sosyal destek ağlarının güçlü olması, akıllı telefon bağımlılığı riskini azaltırken, zayıf olması, ergenleri farklı bir arayışa itebilir. Telefon bağımlılığı olan ergenlerde duygudurum bozuklukları, depresyon, anksiyete, düşük özgüven, hareketsiz yaşam tarzı (düzenli fiziksel aktivite yapmayan veya hiç yapmayan yaşam tarzı), obezite ve bunlara bağlı olarak işitme, görme bozuklukları gibi fiziksel ve psikososyal sorunlar görülebilir."



Yılmazer, ergenliğin çok değerli bir dönem olduğunu ve ergenlerin zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini belirterek, "Ergenler bizim geleceğimiz. Yetişkinliğe geçiş aşamasındalar. Bu aşamada onları zararlı alışkanlıklardan koruyabilirsek, öz bakım becerileri gelişmiş bir birey olarak yetiştirebilirsek, sağlıklı toplumların oluşumuna katkıda bulunabiliriz." dedi.



ÇOCUKLARA TELEFON VERMEK DOĞRU MU?

Yılmazer, anne babaların çocuklarını oyalamak için akıllı telefon vermesinin sakıncalarına da değinerek şunları söyledi:



"Obezite artışıyla birlikte kronik hastalıklar da artacaktır. Bel çevresi, kan basıncı, nabız hızı yükselecek, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkaracaktır. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, gündüz uyku halinde olmak, uyku bozukluklarına yol açacaktır. Bunlar, aslında yetişkinlikte karşılaşabileceğimiz sorunları daha erken yaşlara indirmiş oluyoruz. Kalp damar hastalığı riski, belki 40'lı yaşlarda başlayacak bir hastalık iken, biz bu riski daha erken yaşlara çekmiş oluyoruz, akıllı telefon bağımlılığı nedeniyle. Hareketsiz yaşamımız, yanlış beslenme alışkanlığı ve obezite, kan yağlarımızı yükseltecek, kolesterol seviyemiz artacak, kan basıncımız yükselecek...