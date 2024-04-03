Cep telefonu tarifelerine zam geldi. Seçim bitti zam yağmuru başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cep telefonu tarifelerine zam geldi. Seçim bitti zam yağmuru başladı
Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi değişti. İşte alo demenin maliyeti…

31 Mart yerel seçimlere yakın bir zaman kala zamlar durmuştu. Seçim biter bitmez zam yağmuru başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarifesine zam yaptı.

6 ay önce hizmete giren tarife fiyatlarına yüzde 28'e varan artış yapıldı. Tarifede yıllık artış oranı ise yüzde 65'e çıktı.

ALO DEMENİN MALİYETİ 3 LİRAYI AŞTI

Açıklanan yeni ücret tarifesine göre, yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruş oldu.

Uluslararası aramanın yeni ücreti ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi.

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Yeni tarifeye göre hat devir ücretlerinden 59.83 TL, isim, unvan değişikliğinden 40.86 TL, numara değişikliği hizmetlerinden ise 136.52 TL alınacak.

Kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.

SMS ücretleri yurt içi için 2 lira 23 kuruş, yurt dışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi

Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık maliyeyi ise 8 lira 84 kuruş oldu.

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