Bayram şekerine büyük zam. Kapıya gelen çocuklara verirken 2 kere düşüneceksiniz

Ramazan ayının bitmesine, bayramın gelmesine sadece 8 gün kaldı. Vatandaşlar yavaş yavaş bayrama hazırlık yaparken yeni zamlar geldiği ortaya çıktı.

Bayramların vazgeçilmezi olan ikramlık şekerler tezgahlarda yerini almaya başlamışken ağızların tadını kaçıracak bir etiket tablosuyla karşılaşıldı.

BAYRAM ŞEKERİNE YÜZDE 50 ZAM GELDİ

Bayram şekerinin kilogram fiyatı bir yılda 99 liradan 180 liraya çıktı. Kent markasını da bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, fiyatlarda genel olarak yüzde 50'lik bir artış yaşandığını belirtti.

Karagöz, zammın gerekçesini maliyet artışı olarak açıklarken “En çok öngörülebilirlik ve istikrara önem vermekteyiz. Türkiye’de nakdin değeri artarken hammadde fiyatlarında öngörülemeyen artışlar oldu. Kakaoda da durum kötü. Üstelik süt de olağanüstü pahalandı” dedi.

Parasını cebine koyup marketin yolunu tutan vatandaş, 1 kilo bayram şekeri almak istedi ancak geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 50 artınca, 1 kilo alacağı şekeri yarım kilo almak zorunda kaldı.

Umduğunu fiyat etiketlerinde bulamayan vatandaş, “İşte hayat pahalılığının insanları getirdiği durum. Bir bayram şekeri yiyip ağzımızı tatlandıracaktık onun da tadı kaçtı.” dedi.

BAYRAM ŞEKERİNİ EN FAZLA TÜKETİM GÜNEYDOĞU ANADOLUDA

İhsan Karagöz, "Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2.5 milyar TL. Bayramlık şeker tüketiminde kişi başına 3.42 kg ile Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alıyor.” dedi.