Cep telefonun hacklendiği nasıl anlaşılır? Eğer telefonunuza bunlar oluyorsa hacklendiniz demektir

Cep telefonları siber korsanların kişisel verileri çalmak için hedeflediği cihazlardır. F-Secure adlı siber güvenlik şirketinde çalışan beyaz şapkalı hacker Ash Shatrieh, telefonlarımızın ele geçirilip ele geçirilmediğini nasıl anlayabileceğimizi açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ İÇERİKLER DEĞİŞİYORSA DİKKAT!

Siber güvenlik uzmanı Ash Shatrieh, sosyal medya algoritmasının kişilerin ilgi alanlarına göre içerik sunduğunu söyledi. Ancak bu içerikler, normalde ilgilenmediğimiz şeylerse, hesabımızın siber saldırıya uğradığına işaret edebilir.

Bu saldırıların iki sebebi olabilir. Birincisi, siber korsanlar hesabımıza girmiş ve ilgi alanlarımızı öğrenmeye çalışıyor olabilir. Böylece bize daha uygun reklamlar gösterebilirler. İkincisi, hesabımızın verileri bir veri ihlaliyle çalınmış olabilir. Bu durumda, siber korsanlar hesabımızı ele geçirebilir veya bizi istemediğimiz reklamlarla rahatsız edebilir.

BANKA HESAPLARINIZDAN KÜÇÜK MİKTARDA PARA TRANSFERİ

Siber güvenlik uzmanı, telefonlarımızın siber korsanlar tarafından ele geçirilip ele geçirilmediğini nasıl anlayabileceğimizi anlattı.

Shatrieh, siber korsanların hesaplarımızda küçük işlemler yaparak bizi test edebileceklerini söyledi. Bu yüzden hesaplarımızı sık sık kontrol etmemiz gerekiyor.

Shatrieh, siber korsanların telefonlarımıza oltalama yöntemiyle girdiklerini belirtti. Bu yöntemde, bize link, resim veya doküman içeren sahte mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlara tıkladığımızda, telefonlarımızın kontrolünü kaybediyoruz. Siber korsanlar, telefonlarımızdaki uygulamalara ve SMS doğrulamalarına erişerek, hesaplarımızdaki parayı çalabiliyorlar.

Shatrieh, siber korsanların iki aşamalı bir strateji izlediklerini açıkladı. Birinci aşama, bekleme aşamasıdır. Bu aşamada, siber korsanlar, hesaplarımızda büyük bir para girişi olmasını bekliyorlar. Bu süreçte, herhangi bir işlem yapmıyorlar. İkinci aşama, küçük işlemler aşamasıdır. Bu aşamada, siber korsanlar, hesaplarımızdan çok küçük miktarlarda para transferleri yapıyorlar. Bu transferler, normal işlemler gibi göründüğü için, bizi şüphelendirmiyor. Ancak bu şekilde, 1 milyon telefondan 20 lira çalınabilirse, siber korsanlar 20 milyon liralık bir vurgun yapabilirler.

MESAJ ALIYOR AMA BİLDİRİM ALAMIYORSANIZ

Siber güvenlik uzmanı Ash Shatrieh, e-posta ve sosyal medya hesaplarınızda bildirim alamamanızın üç sebebi olabileceğini söyledi.

Birincisi, hacker’lar şifrenizi çalıp hesabınıza girerek bildirimleri kapatabilir.

İkincisi, hesabınıza zararlı yazılım girebilir ve bildirimleri başka bir cihaza yönlendirebilir.

Üçüncüsü, hesaplarınız bir veri ihlaliyle hacker’ların eline geçebilir.

GMAIL HESABI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Ash Shatrieh, Gmail hesabınızın güvenliği için bazı önerilerde bulunuyor. Eğer hesabınıza başka bir konumdan giriş yapıldığını fark ederseniz, hesabınızın bir hacker tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle, hesabınıza belli aralıklarla bakmanızı öneriyor.

Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol gezinme menüsünde Güvenlik seçeneğini bulabilirsiniz. Buradan Son Güvenlik Etkinliklerini seçip, Girişler sekmesini tıklamanız gerekiyor. Bu sayfa, hesaba giriş yapan cihazları ve konumları listeler.

Eğer hesabınıza farklı bir konumdan giriş yapıldığını fark ederseniz, hesap şifrenizi değiştirmenizi öneririz. Ayrıca, hesabınıza iki faktörlü kimlik doğrulama eklemeniz de güvenliğinizi artıracaktır.

HESABINIZ BİLGİNİZ OLMADAN ASKIYA ALINDIYSA DİKKAT!

Siber güvenlik uzmanı Ash Shatrieh, hesabınızın askıya alındığını veya silindiğini söyleyen bildirimleri dikkate almanız gerektiğini söyledi. Ayrıca hesabınıza izinsiz giriş veya çıkış yapıldığını görürseniz, bunu araştırmanızı tavsiye etti. Shatrieh, hesabınızı bırakıp yeni bir hesap açarsanız, hacker’lar eski hesabınızı sahte belgelerle ele geçirebilirler. Bu da arkadaşlarınızı tehlikeye atabilir. Çünkü hacker’lar sizin adınıza dolandırıcılık yapabilirler. Bu durumda, siz de suçlu gibi görünebilirsiniz.