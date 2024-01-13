Telefonlar 50 yıl şarj edilmeden kullanılabilecek. Bir devir daha son buluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Telefonlar 50 yıl şarj edilmeden kullanılabilecek. Bir devir daha son buluyor
Bilim ve teknoloji şirketi Betavolt’un ürettiği batarya sayesinde telefonlar 50 yıl şarj edilmeden kullanılabileceği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan iddia ve videoya göre, Çin Pekin merkezli firma Betavolt bomba bir keşfe imza attı. İddiaya göre, şirket telefonlarda kullanılabilecek bir nükleer pil üretti.

Bu batarya sayesinde telefonlarda şarj özelliği kalkabilir. Telefonlar 50 yıl şarj edilmeden kullanılabilir.

Bu girişim, atom enerjisini küçültme çalışmalarıyla bilinen Pekin merkezli Betavolt. Şirket, devrim yaratma potansiyeline sahip bir batarya geliştirdiğini söylüyor.

Pilin 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağladığı öne sürüldü. Şirketin açıklamasına göre, 2025’e kadar 1 watt kapasiteli bir batarya üretilecek.

Pil sadece telefonlarda değil drone cihazlarda da kullanılabilecek. Batarya ile ilgili çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

Öte yandan şirket pillerin güvenli olduğunu da açıkladı. Ayrıca pilin kalın ve çok katmanlı olması da patlamayı ve alevleri de önlediği ileri sürüldü.

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