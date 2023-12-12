Google’ın yeni teknolojisi ortaya çıktı. Cep telefonlarındaki fotoğraflar ve arama geçmişinden faydalanacak

Google’ın yeni yapay zeka teknolojisi ortaya çıktı. “Project Ellmann” olarak adlandırılan yeni teknoloji cep telefonlarında kayıtlı fotoğraflar ile arama geçmişinden faydalanacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Google’ın yeni teknolojisi ortaya çıktı. Cep telefonlarındaki fotoğraflar ve arama geçmişinden faydalanacak

Google'ın, Gemini'den güç alan yeni yapay zekâ teknolojisi "Project Ellmann", ortaya çıktı. Yeni teknoloji, Google Fotoğraflar ve arama geçmişini kullanarak kullanıcıların hayatlarının özetini oluşturuyor.

Google'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği şirket içi etkinlikte, "Project Ellmann" isimli yeni bir yapay zekâ teknolojisi duyuruldu. CNBC tarafından ulaşılan sunum, bu teknolojinin neler sunabileceğini gözler önüne serdi. Görünen o ki Google'ın kısa bir süre önce duyurduğu ChatGPT rakibi yapay zekâ aracı Gemini, Project Ellmann'a hayat verecek.

Project Ellmann, Google Fotoğraflar ile Google Arama'daki geçmişinizden faydalanarak, hayatınızın kapsamlı özetini oluşturacak. Ayrıca Ellmann Chat isimli bir sohbet botuna sahip olacak. İsmini, ABD'li ünlü edebiyat eleştirmenlerinden Richard David Ellmann'dan alan sohbet botu, hayatınıza dair sorular için yanıtlar almanızı sağlayacak.

İlgili Haberler
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı
Google'dan gereksiz mesajlar için yapay zekalı çözüm. Artık telefonunuz şişmeyecek
Google depremi saniyeler önce nasıl bildi? Tüm Android telefonlara depremden önce aynı mesaj gitti
Google ile yapay zeka birleşti. Teknoloji devinden büyük kolaylık
Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kongo'da ateşkes ilan edildi Dünya
Kongo'da ateşkes ilan edildi
Flaş.. Flaş.. Süper Lig hakemleri istifa etti Spor
Flaş.. Flaş.. Süper Lig hakemleri istifa etti
Sultanahmet Cami’nin sütunundaki sır ortaya çıktı. Yapılırken gizli gizli kazınmış Gündem
Sultanahmet Cami’nin sütunundaki sır ortaya çıktı. Yapılırken gizli gizli kazınmış
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti Gündem
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti
Bir erkeği kör kütük aşık etmenin yolları. Bunu yapan kadınlar mutluluğu yakalıyor Magazin
Bir erkeği kör kütük aşık etmenin yolları. Bunu yapan kadınlar mutluluğu yakalıyor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı