Google’ın yeni teknolojisi ortaya çıktı. Cep telefonlarındaki fotoğraflar ve arama geçmişinden faydalanacak

Google'ın, Gemini'den güç alan yeni yapay zekâ teknolojisi "Project Ellmann", ortaya çıktı. Yeni teknoloji, Google Fotoğraflar ve arama geçmişini kullanarak kullanıcıların hayatlarının özetini oluşturuyor.

Google'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği şirket içi etkinlikte, "Project Ellmann" isimli yeni bir yapay zekâ teknolojisi duyuruldu. CNBC tarafından ulaşılan sunum, bu teknolojinin neler sunabileceğini gözler önüne serdi. Görünen o ki Google'ın kısa bir süre önce duyurduğu ChatGPT rakibi yapay zekâ aracı Gemini, Project Ellmann'a hayat verecek.

Project Ellmann, Google Fotoğraflar ile Google Arama'daki geçmişinizden faydalanarak, hayatınızın kapsamlı özetini oluşturacak. Ayrıca Ellmann Chat isimli bir sohbet botuna sahip olacak. İsmini, ABD'li ünlü edebiyat eleştirmenlerinden Richard David Ellmann'dan alan sohbet botu, hayatınıza dair sorular için yanıtlar almanızı sağlayacak.