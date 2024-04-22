Cephanelik gibi mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.



GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA;