Cephanelik gibi mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA;
- 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,
- 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,
- 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat,
- 9 adet pompalı tüfek,
- 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde yakalandı.
Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında yapılan operasyonlarda;
- 15 adet EYP ve düzeneği,
- 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,
- RPG-7 roketatar,
- 7 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği,
- 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat,
- 9 adet pompalı tüfek,
- 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
- 7 adet el bombası,
- 24 adet şarjör,
- 17 adet telsiz,
- 70 adet tüp,
- 13 adet akü,
- 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri yakalandı.
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