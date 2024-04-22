Cephanelik gibi mağara imha edildi

Kaynak: DHA
Cephanelik gibi mağara imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bozdoğan-28" operasyonlarında teröristlerin kırsalda sakladığı mühimmat ve patlayıcıların olduğu 82 mağara ve sığınağın imha edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA;

  • 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,
  • 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,
  • 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat,
  • 9 adet pompalı tüfek,
  • 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde yakalandı.

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    Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında yapılan operasyonlarda;

  • 15 adet EYP ve düzeneği,
  • 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,
  • RPG-7 roketatar,
  • 7 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği,
  • 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat,
  • 9 adet pompalı tüfek,
  • 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
  • 7 adet el bombası,
  • 24 adet şarjör,
  • 17 adet telsiz,
  • 70 adet tüp,
  • 13 adet akü,
  • 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri yakalandı.

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