Arkadaşa ikram ile başladı fabrika açtı

Hastanede radyoloji memuru olan Nuriye Akar memlekEti Hatay’ın yemeklerini çok iyi yapınca çok beğenildi.

Yaptığı yemekleri iş arkadaşlarına ikrma edn Akar , bir süre sonra arkadaşlarının ısrarı ile yemek siparişleri almaya karar verdi.

Akar, Hanımeli Pazarında ürün satarak küçük bir dükkan açtı.

54 yaşındaki Akar, bir süre sonra dükkanını büyüterek Organize Sanayi Bölgesinde yemek fabrikası açtı.

Burada endüstriyel yemek ve tabildot yemek satışına başlayan Nuriye Akar, fabrika bünyesinde 25 kişiyi istihdam ederek günlük 2 bin kişiye yemek yapıyor.

Akar şuanda da ise okullar, fabrikalar ve kamu kurumlarına yemek üretiyor.