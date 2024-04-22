Peş peşe depremler sonrası Naci Görür 4 yeri işaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür 4 yeri işaret etti
Tokat’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, şehirde peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Dün, Tokat’ın Turhal ilçesinde gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklama yaptı ve 4 noktayı işaret etti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde yaşanan depremin sonrasında, bölgede hareketlilik sürüyor. Kandilli Rasathanesi, dün Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bri depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD ise, söz konusu depremin büyüklüğünü 4,1 olarak aktardı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gerçekleşen depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Görür, Tokat’ta yaşanan depremin Almus Fay Zonu ya da yakınlarında gerçekleştiğini ifade ederek 4 noktaya dikkat çekti ve "Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında hissedilebilir" açıklamasını yaptı.

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