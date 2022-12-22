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Ceren Hindistan'a tazminat şoku

‘Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' diye kendisini yargıya ihbar eden hastanenin açtığı iftira davasını kaybeden oyuncu Ceren Hindistan, 20 bin lira tazminat ödeyecek. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:03
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Ceren Hindistan'a ikinci şok! Tazminat ödeyecek

Ceren Hindistan'a tazminat şoku
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Oyuncu Ceren Hindistan'a böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi görmesini istememesi üzerine hastane tarafından dava açılmıştı. Ünlü oyuncu bu davayı kaybetmişti. 

Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada da karar çıktı. 

Akşam’ın haberine göre; Hastane yönetimi "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyor, bize iftira atıyor" diyerek başvurduğu tazminat davasını kazandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına hastane yönetiminin avukatı ile Ceren Hindistan'ın avukatı katıldı. Gizli görülen duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, hastane yönetimini haklı bularak Ceren Hindistan'ı 20 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.
 

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