Çerkezköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü B.K., daha sonra Tekirdağ'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.