Çerkezköy’de KADES Uygulaması tanıtıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar bölgesinde vatandaşlara yönelik KADES Uygulaması tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan etkinlikte 70 kadın ve 25 erkek vatandaşa bilgilendirici broşürler dağıtıldı, kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi.

KADES ihbarında ortaya çıktı! Jandarma onu bu halde buldu, Boynundan ve ayaklarından bağlayıp...

KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi