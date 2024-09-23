Çerkezköy’de KADES Uygulaması tanıtıldı

Kaynak: İHA
Çerkezköy’de KADES Uygulaması tanıtıldı

Tekirdağ Çerkezköy'de KADES Uygulaması tanıtılarak vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve kadınların cep telefonlarına uygulama yüklendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar bölgesinde vatandaşlara yönelik KADES Uygulaması tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan etkinlikte 70 kadın ve 25 erkek vatandaşa bilgilendirici broşürler dağıtıldı, kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi.

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Çerkezköy’de KADES Uygulaması tanıtıldı

Çerkezköy’de KADES Uygulaması tanıtıldı

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