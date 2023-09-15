Çerkezköy'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'da çıkan orman yangını, ekiplerin saatler boyu havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Çerkezköy'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan ormanlık yangını, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Karadan yangın söndürme araçları ve havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahalenin ardından söndürülen yangında, 350 dönüm ormanlık alan kül olurken, yangın sonrasında ortaya çıkan hasar drone ile havadan görüntülendi.

aw031318-02.jpgÇerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Engin ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.

aw031318-03.jpgYangında can kaybı yaşanmazken, ekipler yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlattı.

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