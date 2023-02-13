Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çekimleri yapılan ve hekimlere yönelik hazırlanan “Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” başlıklı video serisini yayınladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin konuya ilişkin bilgilendirmeler yaptığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yayına hazırlanan 30 bölümlük video serisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi web sayfası (cerrahpasa.iuc.edu.tr) ve resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.