Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen olayda, evinde ölü bulunan bir kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olaydan önce beraber olduğu bir genç tarafından çekilen ceset fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış

Olay, 14 Mayıs gecesi saat 12.00 civarında Alaplı Konak İş Merkezi'nde gerçekleşti. Filiz K. adındaki kadından haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadına ulaşamayınca Cumhuriyet Savcısı izniyle, kadının ev olarak kullandığı daireye girdi. Yapılan incelemede Filiz K.'nin öldüğü tespit edildi. Ancak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bu sırada, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Filiz K.'nın M.C.Y. adlı bir gençle birlikte asansöre bindiğini belirledi. Otopsi sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine Filiz K.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. M.C.Y. sorguya alındı ve olaydan önce birlikte eve geldiklerini, sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını ifade etti. Ancak M.C.Y.'nin sosyal medya hesabında cesetle birlikte çektiği fotoğrafı paylaşması üzerine sorgusu devam etti.

M.C.Y., Filiz K.'nın uyuduğunu düşündüğünü belirtirken, ardından evden ayrıldığını söyledi. M.C.Y.'nin cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ve geçen ay ailesi tarafından vasi atanmış olduğu bilgisi edinildi. M.C.Y. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Filiz K.'nın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek bulgulara göre netlik kazanacak.

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