Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Aydın Jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmada 7 şüpheli yakalandı.

4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.I., ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.K., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A, O.E., R.T. ve G.D. isimli toplam 7 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Şahısların farklı suçlardan arandığı bilgisi de geçildi. 4 hükümlü cezaevine gönderildi. R.T. ve G.D. isimli 2 şüpheli serbest bırakıldı.