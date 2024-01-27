Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın Jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmada 7 şüpheli yakalandı.

4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.I., ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.K., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A, O.E., R.T. ve G.D. isimli toplam 7 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Şahısların farklı suçlardan arandığı bilgisi de geçildi. 4 hükümlü cezaevine gönderildi. R.T. ve G.D. isimli 2 şüpheli serbest bırakıldı.

aw128959-01.jpg

Son Haberler
‘Çay demlerken tuz atın’ diyen ABD'li profesörü İlber Ortaylı rezil etti Gündem
‘Çay demlerken tuz atın’ diyen ABD'li profesörü İlber Ortaylı rezil etti
7 günde 7 kilo verdiren su diyeti ortaya çıktı Sağlık
7 günde 7 kilo verdiren su diyeti ortaya çıktı
CHP’nin merakla beklenen Şişli Belediye Başkan adayı belli oldu Gündem
CHP’nin merakla beklenen Şişli Belediye Başkan adayı belli oldu
Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak Gündem
Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
Ekvador'un Pablo Escobar'ı ABD'ye iade edildi Dünya
Ekvador'un Pablo Escobar'ı ABD'ye iade edildi
Boğaziçi vapurlarının harp yılları destanları Kitap
Boğaziçi vapurlarının harp yılları destanları
Sacha Boey Münih'e uçtu. Yolcu etmeye sadece bir kişi gitti Spor
Sacha Boey Münih'e uçtu. Yolcu etmeye sadece bir kişi gitti